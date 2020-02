OFICIAL | Borussia Dortmund a dat lovitura chiar inaintea meciului cu PSG! I-a convins pe oficialii clubului si l-au transferat definitiv! Cine a semnat cu trupa lui Favre

Borussia Dortmund a realizat transferul unui jucator.

Echipa antrenata de Lucien Favre, Borussia Dortmund, a anuntat marti prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial ca l-a transferat definitiv pe Emre Can (26 de ani) de la Juventus. Acesta avea contract cu "Batrana Doamna" pana in 2022 si a fost initial imprumutat la Borussia pentru 6 luni. Oficialii clubului au decis sa il transfere definitiv pe Can, care a semnat un contract pana in 2024 cu Borussia.