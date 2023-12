Nota de plată! Averea pe care o plătește Harry Kane pentru patru luni de cazare la hotel

Atacantul englez a fost transferat în vară de la Tottenham pentru 95 de milioane de euro, iar după patru luni și-a găsit, în sfârșit, o locuință în Munchen.

Harry Kane se va muta din hotelul în care a stat în primele luni la Bayern Munchen și, potrivit BILD, se va muta în fosta casă a lui Lucas Hernandez.

Până acum, golgheterul englez a stat la un hotel la care a plătit o sumă uriașă. Pentru fiecare noapte de cazare, Kane a fost nevoit să plătească 11.000 de euro, astfel că totalul, după patru luni, se ridică la 1,221,000 de euro, notează sursa citată.

Kane nu a dezamăgit în primele luni la Bayern Munchen. Englezul este golgheterul echipei, cu 22 de goluri marcate în 18 partide, cifră la care se adaugă și șapte assist-uri.

???? Harry Kane has finally found his own home to live in since his transfer to Bayern Munich. ????

The striker is set to become tenant of Lucas Hernandez's former villa.

He had previously been staying in a €11,000-a-night hotel. ????

That means since his transfer to Bayern, Harry… pic.twitter.com/OfLVNCYYZg