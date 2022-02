Mesaj pentru Putin direct din Bundesliga! Ce a apărut pe toate ecranele stadionului 

Decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina a mobilizat întreaga Europă. Inclusiv cei implicați în sport au lansat mai multe mesaje de susține pentru poporul ucrainean și îndemnuri pentru președintele Rusiei de a înceta să mai bombardeze Kievul.

Ultimul exemplu vine din Bundesliga. La momentul de reculegere pentru victimile războiului, premergător meciului dintre Eintracht Frankfurt și Bayern Munich, echipa gazdă a afișat pe toate ecranele arenei mesajul: „Putin, oprește-te!”.

În cele din urmă, bavarezii și-au adjudecat cele trei puncte, grație golului înscris de Leroy Sane, după o pasă filtrantă excepțională expediată de Kimmich.

