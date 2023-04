Contractul lui Marco Reus (33 ani) cu Borussia Dortmund expira în vara acestui an. Cu un salariu anual de 12 milioane de euro, s-a vehiculat că mijlocașul ofensiv nu va accepta diminuarea venitului și va porni în căutarea unei noi aventuri. Numai că Reus a făcut exact contrariul. Presa din Germania a precizat că actualul căpitan al echipei va continua la Borussia Dortmund și în sezonul 2023-2024.

„Marco Reus rămâne la Borussia!

Căpitanul tocmai a sosit la birou cu agentul său, dar și cu avocatul Robin Steden. Ar trebui să semneze astăzi prelungirea contractului pe un an”, este anunțul făcut de publicația Sport1.

Ulterior, informația a fost confirmattă. Gruparea de pe Signal Iduna Park a anunțat oficial că Marco Reus și-a prelungit contractul până în vara lui 2024.

For our club ????

For our city ????

He stays! pic.twitter.com/uYfWDAh6nx