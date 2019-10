INCREDIBIL! "Nu deranjati, vreau sa ma odihnesc" :)! Vor avea stadion ultramodern de peste 70 de milioane de euro, dar nu vor putea juca cand vor! Motivul este ULUITOR

Situatie fara precedent in Bundesliga.

Freiburg este obligata sa isi programeze meciurile de pe noul stadion in functie de dorintele localnicilor. Gruparea germana nu va avea voie sa gazduiasca meciuri dupa ora 20, iar in zilele de duminica nici in intervalul orar 13-15.

Decizia a fost luata de tribunalul din Baden-Wurttemberg in urma sesizarilor localnicilor. Acestia s-au plans de zgomotul care s-ar produce la meciuri, astfel ca decizia este irevocabila. Programul de odihna va fi respectat de catre club, care nu va programa meciuri decat in zilele lucratoare, in intervalul 08.00 - 20.00, iar duminica in intervalele de ore 09.00 - 13.00 si 15.00 - 20.00.

Meciurile din Bundesliga se desfasoara, in general, vinerea de la ora 20.30, sambata de la 15.30 si de la 18.30 si duminica de la 15.30 si de la ora 18.00.

Freiburg isi va inagura noul stadion in vara anului 2020. Arena are o capacitate de 34.700 de locuri, costurile sale ridicandu-se in jurul sumei de 80 de milioane de euro.