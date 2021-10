"Haaland era dărâmat". Anunțul trist făcut despre starul norvegian: ce s-a întâmplat cu atacantul 

După victoria cu 3-1 în fața celor de la Mainz, când a marcat două goluri, atacantul norvegian a făcut un anunț neașteptat pentru fanii săi prin intermediul antrenorului principal.

Marco Rose a declarat că Erling Haaland va lipsi următoarele săptămâni din cauza unor probleme medicale.

"Haaland era dărâmat. A fost bucuros că a revenit, se simțea bine după meciul cu Mainz", a declarat Rose, explicând că este nevoie de o recuperare serioasă pentru ca accidentarea să nu recidiveze.

Erling Haaland a marcat 70 de goluri în 69 meciuri pentru Borussia Dortmund, unde a ajuns la sfârșitul lui 2019 de la Red Bull Salzburg.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! ???????????? pic.twitter.com/G5Ez5bohTv