FC Bayern vrea să pună „sigiliu” pe un jucător. „Bavarezii” pregătesc prelungirea contractului

Cel mai bine cotat jucător de la FC Bayern este Jamal Musiala, care este evaluat de site-urile de specialitate la 100 milioane de euro, iar „bavarezii” nu vor să-l piardă cu niciun preț.

Conducerea de pe Allianz Arena au început deja demersurile pentru a-i prelungi contractul lui Jamal Musiala, chiar dacă englezului cu cetățenie germană îi expiră înțelegerea abia în 2026, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Italianul a mai scris pe rețelele social media că Musiala nu este singurul fotbalist de la Bayern vizat în ce privește prelungirea contractului. „Bavarezii” vor ca Lucas Hernandez și Alphonso Davies să rămână în continuare la echipă.

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. ????⭐️ #transfers

Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb