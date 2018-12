CUTREMUR in fotbal! Unul dintre cei mai promitatori jucatori din lume se poate RETRAGE la 22 de ani: "M-am saturat! Nu vreau sa mai trec prin asta!"

Pana la 22 de ani a cucerit deja 6 titluri cu PSG, Juventus si Bayern Munchen si a prins finala UEFA Champions League in 2015!

Jucatorul celor de la Bayern Munchen, Kingsley Coman, se gandeste la retragerea din fotbal! Tanarul jucator francez este considerat unul dintre cei mai talentati jucatori din lume, reusind deja sa isi treaca in palmares titlul in Franta, Italia si Germania.

Ajuns la Bayern in 2015 pentru 25 dem ilioane de euro, Coman a fost vazut de la inceput ca succesor al lui Frank Ribery. Insa accidentarile i-au stopat progresul. El a aparut in doar 3 partide in acest sezon, intrand pe teren in ultimele 2 partide in locul lui Ribery din postura de rezerva.

Coman a fost accidentat timp de 4 luni in acest sezon si a anuntat ca urmatoarea accidentare il va face sa puna punct carierei! "A fost un an foarte dificil. Cand m-am ranit, am crezut ca e sfarsitul lumii pentru mine. Sper sa nu mai traiesc ceea ce am trait. E suficient. Nu voi accepta o a treia operatie - poate ca piciorul meu nu este facut pentru acest nivel. Voi avea o alta viata, o viata in anonimat" a fost declaratia soc a lui Coman pentru TF1.