Campionul mondial care vrea să plece la Bayern la PSG. Condiția bavarezilor pentru a-i da drumul

Campioana din Ligue 1 a avut numeroase probleme în apărare, iar oficialii echipei ar fi ajuns la o înțelegere cu Lucas Hernandez, jucătorul lui Bayern Munchen.

Fundașul francez care a cucerit titlul mondial în 2018 mai are contract cu Bayern Munchen până în 2024 și nu vrea să-și mai prelungească înțelegerea cu bavarezii.

PSG ar fi ajuns la un acord cu fotbalistul, iar acesta a discutat cu oficialii campioanei din Bundesliga pentru a-i da drumul. Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Bayern Munchen este de acord cu această propunere dacă primește 60 milioane euro, plus bonusuri de performanță.

Fundașul nu a jucat multe minute în acest sezon, având doar 11 partide bifate, timp în care a reușit să înscrie un gol și să ofere un assist. Lucas Hernandez s-a accidentat grav la ligamentul încrucișat în meciul inaugural al naționalei la Campionatul Mondial, scor 4-1 cu Australia, iar de atunci nu a mai jucat.

Bayern Munchen l-a cumpărat cu 80 de milioane de euro în 2019 de la Atletico Madrid. Lucas Hernandez a crescut la academia madrilenilor și a jucat pentru prima echipă din 2015 timp de patru ani.

❗️Excl. News #Hernández: He has told the bosses today and personally that he wants to leave FC Bayern NOW as he wants to join @PSG_inside! Hernández won’t extend his contract beyond 2024.

As reported: Bayern will allow him to leave the club now. Bosses told him that #PSG has to… pic.twitter.com/bBOealVEBZ