Bayern Munchen i-a găsit ”rival” lui Harry Kane. Bavarezii au pus ochii pe atacantul care a impresionat Europa 

Mai exact, campioana din Bundesliga are în plan să-l aducă pe Serhou Guirassy, atacant în vârstă de 27 de ani, în prezent la Stuttgart. Acesta a impresionat datorită cadenței de goluri, iar Bayern Munchen îl poate transfera la super-preț, pentru doar 17,5 milioane de euro, la cât se situează clauza din acordul cu Stuttgart.

Bayern Munchen îl vrea pe Serhou Guirassy, de la Stuttgart

Serhou Guirassy, fotbalist născut în Franța dar care reprezintă Guineea, a fost transferat de VfB Stuttgart în vară, de la Rennes, pentru 9 milioane de euro, a marcat nu mai puțin de 15 goluri în primele nouă meciuri din acest sezon. Însă, până la pauza de iarnă randamentul său a mai scăzut, iar acum are 19 goluri în total, dar în 16 partide. În plus, are și două pase decisive.

Guirassy are 17 goluri înscrise în 14 meciuri din Bundesliga și două în Cupa Germaniei, în două meciuri. Născut în Franța, la Arles, el reprezintă naționala statului Guineea, unde are 12 meciuri și trei goluri. Atacantul de 1.87 m a început fotbalul la Stade Laval, iar de-a lungul carierei a jucat doar în Franța și Germania, la cluburi precum Lille, Auxerre, Koln, Amiens, Rennes sau Stuttgart.

Serhou Guirassy, sezon de vis la Stuttgart

După startul fulminant de sezon, site-ul de specialitate Transfermarkt i-a cresut semnificativ cota de piață a atacantului din Bundesliga - de la 14 milioane de euro, la 40 de milioane de euro.

S-a aflat și de alte intenții pe care le are campioana din Bundesliga, care își dorește să recapete gloria și în Liga Campionilor. Presa din Germania a aflat planurile pe care le are Thomas Tuchel, dorind doi jucători, pentru că vrea dubla în acest sezon, Bundesliga și Champions League. Situația e complicată și pe plan intern, mai ales că Bayer Leverkusen e revelație și e pe locul 1 în prima ligă din Germania.

Bayern Munchen vrea să întărească și defensiva

Bayern Munchen nu a dat detalii despre fotbaliștii pe care vrea să îi aducă, dar presa a aflat că aceștia vor întări cu siguranță lotul. Sezonul e lung, urmează partea a doua, una dificilă, iar Thomas Tuchel își dorește să fie scutit și de accidentări.

Vom vedea care vor fi numele care vor ajunge la Munchen în această iarnă, dar cu siguranță vor fi unele importante, pentru că Bayern este în căutarea Ligii Campionilor, competiție în care nu s-a mai impus din 2020.

Referitor la cei doriți în Bavaria, pe listă sunt: Ronald Araujo (fundaș central, 24 de ani, de la FC Barcelona), Raphael Varane (fundaș central, 30 de ani, de la Manchester United), Jonathan Tah (fundaș central, 27 de ani, de la Bayer Leverkusen), Clement Lenglet (fundaș central, 28 de ani, acum la Aston Villa, împrumutat de FC Barcelona), Giorgio Scalvini (fundaș central, 20 de ani, de la Atalanta), Malick Thiaw (fundaș central, 24 de ani, de la AC Milan).

Ce fundași va aduce Thomas Tuchel la Bayern Munchen?

Aceștia sunt fundașii trecuți pe listă de Thomas Tuchel, urmând să se oprească, probabil, la cel mult doi dintre cei aflați în vizor, în funcție de cum vor decurge discuțiile cu cluburile acestora.