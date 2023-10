Bayern a luat decizia finală în privința lui Jerome Boateng

Fundașul german s-a antrenat alături de echipa cu care a obținut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist și a sperat într-o revenire la gruparea bavareză, dar acest lucru nu se va întâmpla.

Chiar dacă fundașul le-a lăsat o impresie bună celor din staff-ul tehnic al lui Thomas Tuchel la antrenamente, cei de la Bayern au decis să nu-l transfere din motive ”extrasportive”. De asemenea, și reacțiile fanilor au contat înd ecizia luată de campioana Germaniei, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, după ce s-a antrenat timp de patru zile cu Bayern, Boateng va rămâne în continuare liber de contract. Site-urile de specialitate îi oferă fundașului, fost campion mondial în 2014 cu Germani, o cotă de piață de 800.000 de euro.

???? FC Bayern have just informed Jerome Boateng that he will NOT be signed after four days training.

Despite excellent training reports, extra football reasons/fans reaction made FC Bayern decide against the move.

Boateng remains available as free agent. pic.twitter.com/dz24GyQrrO