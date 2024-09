Formația pregătită de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 4-3, golul victoriei fiind marcat în minutul 90+4.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 5, după autogolul lui Mukiele. Wirtz și Tah au dus campioana în avantaj, însă până la pauză, VfL Wolfsburg a mai marcat de două ori, prin Bornauw și Svanberg.

În repriza a doua, Hincapie a restabilit egalitatea în minutul 49, iar Boniface a fost decisiv pentru Bayer Leverkusen, care a marcat în minutele de prelungire.

În urma acestui rezultat, campioana din Bundesliga a urcat pe locul doi, la trei puncte în spatele celor de la Bayern Munchen.

????????| GOAL: BONIFACE GIVES BAYER LEVERKUSEN THE LEAD IN THE 93RD MINUTE!!!

Bayer 4-3 Wolfsburg

