Bayer Leverkusen continuă seria invincibilității! A egalat recordul deținut de Bayern Munchen 

Neînvinsă în acest sezon în toate competiţiile, Bayer Leverkusen a deschis scorul în minutul 45+2 prin Jermie Frimpong, din pasa lui Amine Adli.

Diferenţa a fost majorată în minutul 81 de Adli, în urma unei pase a lui Florian Wirtz. Golul de onoare al nou-promovatei a fost semnat de Tim Kleindienst (87). Heidenheim era neînvinsă de opt meciuri.

Echipa antrenată de Xabi Alonso a acumulat 58 de puncte şi este la opt puncte de a doua clasată, Bayern Munchen, ce are un meci mai puţin disputat. Pe locul 3 este VfB Stuttgart, 46 de puncte, iar pe 4, Borussia Dortmund, cu 41 de puncte.

În urma acestei victorii, Bayer Leverkusen a egalat recordul de invincibilitate al lui Bayern Munchen, din sezonul 2019/2020.

Bayer Leverkusen have now equalled Bayern’s all-time German record for the longest unbeaten run across all competitions ???????????? pic.twitter.com/mZ2Q5tyQCM