VIDEO | Scene teribile in Franta! Fanii lui Lille au intrat pe teren si si-au batut jucatorii!

Suporterii lui Lille au intrat pe teren si si-au luat la bataie favoritii. Fanii lui Lille au fost extrem de nemultumiti dupa remiza cu Montpellier, scor 1-1, si si-au pierdut cumpatul.

Thiago Mendes, Thiago Maia si Pepe au fost agresati. Pepe, golgheterul lui Lille, a iesit cel mai sifonat: a fost lovit cu picioarele in stomac de suporteri.



"Au avut loc cateva ciocniri fizice intre suporteri si anumiti jucatori. Au dreptate sa fie suparati, dar nu asa trebuie sa reactioneze. Campionatul nu s-a terminat, inca nu am retrogradat. Mai avem noua meciuri. Suporterii care vor sa ne sustina pana la finalul sezonului sunt bineveniti la stadion, iar ceilalti sa nu se mai oboseasca sa vina", a declarat Ibrahim Amadou, jucatorul lui Lille, la final.

Scary moments in Ligue 1 as Lille fans invade the pitch after their relegation-threatened club's 1-1 draw with Montpellier. pic.twitter.com/c3nKTc7FcQ