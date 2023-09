Surpriză uriașă! Au negociat cu Christophe Galtier, dar l-au ales pe Rino Gattuso

Antrenorul care a câștigat titlul cu PSG în sezonul precedent a fost în negocieri cu Olympique Marseille, marea rivală a grupării pariziene, care în cele din urmă oficialii de pe Velodrome s-au reorientat către o altă variantă.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, noul antrenor al lui Marseille va fi Gennaro Gattuso (45 de ani), liber de contract de la începutul acestui an, când s-a despărțit de spaniolii de la Valencia.

În cursul zilei de miercuri este de așteptat ca cele două părți să aibă o întâlnire în care să pună la punct ultimele detalii.

Fostul mare mijlocaș și-a început cariera de antrenor la FC Sion, unde a fost antrenor-jucător, iar apoi a trecut pe la Palermo, OFI Creta, Pisa, AC Milan, Napoli și Valencia.

Expected today the meeting between coach Rino #Gattuso and #OlympiqueMarseille to close the deal. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/8YdQNws9bX