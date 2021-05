Suporterii lui PSG boicoteaza echipamentul de joc pentru sezonul 2021-2022! Ce i-a facut pe fani sa reactioneze dur

Ultrasii lui Paris Saint-Germain sunt nemultumiti ca parerea lor nu a fost luata in seama de conducerea clubului.

Problemele din tabara lui PSG par sa nu se mai termine. Dupa ce duminica s-au incurcat cu Rennes, 1-1, si sunt la 3 puncte in spatele liderului Lille cu 2 etape inainte de final, asupra parizienilor s-a abatut o noua situatie delicata.

Membrii gruparii Collectif Ultras Paris sunt indignati. Intr-un comunicat emis marti, grupul sustinatorilor lui PSG a cerut boicotarea echipamentului de joc pentru sezonul 2021-2022.

Suporterii acuza ca parerea lor nu a fost luata in seama nici anul acesta. Sunt nemultumiti de schimbarile radicale si indepartarea de modelul istoric cu anchior.

"Este clar ca nu este un tricou demn de Paris Sain-Germain. Evident, ca in sezonul trecut, nu am fost ascultati de conducera clubului nostru. Nu am fost auziti, asa ca vom striga mai tare. Suntem atasati visceral de culorile noastre istorice, de asa-numitul tricou de acasa 'Hechter' si de tricoul alb, cu dungi verticale rosii si albastre", se arata in comunicatul oficial emis de Collectif Ultras Paris.

L'histoire s'écrit en Bleu blanc rouge blanc bleu !

Respectez nos couleurs.

Respectez notre histoire. @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/fviTqkZ1R8 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 11, 2021

Dezamagiti de strategia de marketing, ultrasii le cer tuturor suporterilor lui PSG sa nu cumpere tricoul pentru sezonul 2021-2022, pe motiv ca nu se identifica cu istoria clubului.



"Le cerem membrilor nostri, sustinatorilor si intregului popor parizian sa boicoteze tricourile pentru sezonul urmator si sa nu cumpere niciun tricou care nu respecta istoria noastra. De asemenea, actiunile impotriva tricoului vor continua pana la intoarcerea culorilor noastre istorice", a declarat Collectif Ultras Paris.

Potrivit CulturePSG, echipamentul pentru sezonul viitor produs de Jordan va fi complet albastru. S-a renuntat la anchiorul pe care il cer suporterii si la dungile rosii si albastre, care sunt imprimate doar pe short.

Daca demersul suporterilor va avea succes, PSG va suferi din punct de vedere financiar. In 2019, clubul parizian a incasat peste 300 de milioane de euro din vanzarea articolelor sportive.