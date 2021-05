Lovitura uriasa pentru milionarii Parisului! PSG, la un centimetru distanta de dezastru total: Lille e gata sa-i ia titlul

Duminica, PSG n-a facut decat 1-1 cu Rennes. Titul e aproape plecat spre vitrina lui Lille!

Cu doua etape inainte de finalul campionatului, echipa lui Christophe Galtier are 4 puncte avans. Lille mai are de jucat cu St. Etienne, fosta echipa a antrenorului ei, si cu Angers, ambele cluburi fara obiectiv in acest final de campionat. PSG da peste Reims si Brest, care sunt ambele implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, insa cu sanse mari sa o evite.



La Rennes, Neymar a deschis scorul in minutul 45+5, din penalty. Guirassy a egalat in minutul 70, apoi Parisul, in ciuda atacului dezlantuit din final, n-a reusit sa inscrie decisiv. Tot fara Mbappe in teren, suspendat, PSG i-a avut in primul 11 pe Neymar, Di Maria, Draxler si Kean pentru faza de atac. N-a fost suficient. Egalul obtinut de Rennes aproape ca i-a dat cu dedicatie titlul lui Lille, marea surpriza a sezonului in Ligue 1.

Cum arata clasamentul din Ligue 1