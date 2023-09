PSG, transfer în ultimele ore de mercato: 90 de milioane de euro

După lungi negocieri între cele două cluburi, Eintracht Frankfurt și PSG au ajuns la un acord. Campiona Franței a oferit un pachet în valoare totală de 90 de milioane de euro, iar oferta a fost acceptată de clubul german.

PSG va plăti 75 de milioane de euro pentru transferul lui Kolo Muani, iar alte 15 milioane de euro vor fi reprezentate de bonusuri. Atacantul francez va semna un contract pe cinci sezoane cu campioana din Ligue 1, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Internaționalul francez a efectuat deja vizita medicală în Paris, iar Kolo Muani este așteptat să semneze chiar pe finalul ferestrei de mercato.

Kolo Muani a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Frankfurt în sezonul precedent, cu 23 de goluri și 17 assist-uri în 46 de partide. Înainte de a ajunge în Germania, atacantul a evoluat în Franța pentru Nantes și US Boulogne.

Randal Kolo Muani to PSG, here we go! Deal in place for €90m package, €75m fixed & €15m add-ons ???????????? #PSG

Five year deal agreed weeks ago and deal now completed.

Medical tests already passed in Paris, approved by Eintracht. pic.twitter.com/d6u3Rts7e5