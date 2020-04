Icardi, OUT de la PSG! Francezii l-au dat afara dupa ultima declaratie a Wandei Nara 

Paris Saint-Germain a renuntat la serviciile lui Mauro Icardi, pe care l-au adus imprumut de la Inter in toamna anului trecut.

Capioana Frantei i-a reziliat contractul lui Mauro Icardi in urma comentariilor facute de sotia si agentul sau, Wanda Nara.

Conform The Sun, Wanda i-a infuriat pe sefii PSG-ului dupa ce a declarat ca atacantul vrea sa se intoarca in Italia la finalul sezonului, cand ii expira contractul de imprumut.

Icardi a fost intr-o forma excelenta de la mutarea in capitala Frantei, inscriind 17 goluri in 26 de meciuri pentru PSG, atat in Ligue 1, cat si in Champions League. Insa, perioada sa in Franta a ajuns la final, dupa cum scrie si Gazzetta dello Sport, desi viitorul sau la Inter nu este asigurat, tinand cont ca relatia cu antrenorul, Antonio Conte, nu este cea mai buna.

Desi a fost capitanul italienilor, in urma comentariilor facute de Wanda i-a fost ridicata banderola, motiv care i-a starnit furia lui Icardi, care a refuzat sa faca deplasarea pentru meciul din Europa League cu Rapid Vienna.

Conform sursei citate, Chelsea ar fi in cursa pentru semnatura lui Icardi.