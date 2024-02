PSG renunță la un jucător important! Toate detaliile transferului

Parizienii sunt gata să-l vândă pe Hugo Ekitike (21 de ani), care nu a mai intrat în planurile antrenorului Luis Enrique în prima parte a acestui sezon.

Atacantul a evoluat în 32 de partide în sezonul precedent, dar de când Luis Enrique a preluat echipa acesta a prins doar un meci pentru parizieni.

PSG este gata să-l cedeze la Eintracht Frankfurt. Cele două părți s-au înțeles deja, iar germanii vor plăti 30 de milioane de euro în schimbul atacantului francez, scrie jurnalistul Fabrice Hawkins, pe rețelele de socializare.

În plus, cei de la PSG vor păstra și un procent dintr-un viitor transfer al lui Ekitike.

Internațional francez de tineret, Ekitike a ajuns la PSG sub formă de împrumut de la Stade Reims, iar în vara anului 2023 campioana Franței a achitat 28,5 milioane de euro pentru transferul său definitiv. În prezent, site-urile de specialitate îi oferă francezului o cotă de piață de 15 milioane de euro.

