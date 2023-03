PSG - Nantes 4-2. Messi a înscris, Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului

Parizienii au deschis scorul rapid în meciul de pe Parc des Princes. Leo Messi a punctat după doar 12 minute, iar PSG și-a mărit avantajul cinci minute mai târziu, prin autogolul tânărului Jaouen Hadjam.

Nantes a revenit surprinzător chiar înainte de pauză. Blas a redus din diferență în minutul 31, iar Ganago a punctat pentru 2-2 în minutul 38.

PSG a revenit în avantaj în minutul 60, prin reușita lui Danilo Pereira, care a punctat din pasa lui Kylian Mbappe. Atacantul francez a ieșit la rampă în prelungirile partidei, cu un șut din întoarcere, din interiorul careului, stabilind scorul final: 4-2 pentru campioana Franței.

Cu această reușită, Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria PSG-ului, cu 201 goluri marcate în 247 de partide, depășindu-l pe Edinson Cavani, care a înscris de 200 de ori în 301 partide.

GOOOOOOOOOOOALLLLLL! 4-2! HE'S DONE IT! @KMbappe =TOP GOALSCORER IN PARIS SAINT-GERMAIN HISTORY!#????EEP????AKINGHIS????ORY pic.twitter.com/sxB3SJrijW