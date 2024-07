PSG a făcut un transfer de senzație cu 70.000.000€!

După ce a pierdut mai mulți jucători în această perioadă de mercato, printre care și Kylian Mbappe, parizienii dau prima lovitură pe piața transferurilor cu Joao Neves (19 ani), mijlocașul de la Benfica Lisabona.

Portughezul l-a convins pe Luis Enrique și va ajunge la Paris în această vară pentru 60 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga încă zece milioane de euro din bonusuri, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

După ce cluburile s-au înțeles, Joao ar urma să plece spre Paris în această săptămână pentru a efectua vizita medicală. Dacă nu apare nimic neprevăzut, atunci Neves va fi prezentat ca noul jucător al grupării de pe Parc des Princes.

