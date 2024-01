PSG a anunțat primul transfer al iernii!

După 17 etape desfășurate în primul eșalon al Franței, parizienii se situează pe primul loc cu 40 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Luis Enrique a înregistrat până acum 12 victorii, patru rezultate de egalitate și o înfrângere.

Paris Saint-Germain a anunțat pe rețelele social media că s-a înțeles cu Lucas Beraldo, un fundaș central brazilian cotat la 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

”Sunt foarte fericit că am semenat cu un club ambițios ca Paris Saint-Germain. E un pas important în cariera mea. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii și să fac primii pași cu acest tricou”, a spus Beraldo în comunicatul de presă emis de parizieni.

Paris Saint-Germain is delighted to welcome Lucas Beraldo to the club.

The 20-year-old Brazilian defender, who will wear the number 35, has signed a five-year deal.

