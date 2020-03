Moment comic la o televiziune din Franta! Sosia lui Messi a aparut la TV in locul argentinianului! Gafa incredibila a francezilor

Messi a fost confundat cu sosia sa.

Iranianul Reza Parastesh a devenit faimos in toata lumea in urma cu doi ani, dupa ce a postat o poza in tricoul Barcelonei. Imaginea s-a viralizat rapid, iar omul a devenit cunoscut peste tot ca "sosia lui Messi". El a ajuns chiar si pe Camp Nou si l-a urmarit pe idolul sau din tribune.

Televiziunea M6 din Franta a prezentat o stire in care evidentia sportivii importanti din intreaga lume care au donat pentru a sprijini medicii in lupta cu pandemia de coronavirus. Franezii au gafat insa, iar in locul unei poze cu Messi, la TV a aparut o poza cu Reza Parastesh.