Kylian Mbappe a înscris un hat-trick și a vorbit după meci despre zvonurile din vară: "Pe asta mă concentrez"

Parizienii au făcut deplasarea pe „Stade Auguste-Delaune” din Reims, pentru meciul din a 12-a etapă din primul eșalon al Franței, arbitrat de francezul din Cornier, Willy Delajod.

Mai întâi, francezul a deschis scorul în minutul trei din assist-ul provenit de la Ousmane Dembele. Kylian Mbappe a făcut 2-0 în partea secundă, în minutul 59, din pasa lui Soler. Pe final, căpitanul Franței a dus scorul la 3-0 în minutul 82, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

După meci, Kylian Mbappe a vorbit despre zvonurile din vară. De ceva timp, presa internațională vehiculează că francezul o va lăsa pe Paris Saint-Germain pentru Real Madrid, formație care ar încerca în fiecare perioadă de mercato să-l aducă pe „Santiago Bernabeu” pe vedeta „Cocoșului galic”.

„Lucrurile de vara trecută au fost uitate? Mă concentrez acum pe fotbal, având în vedere câte zvonuri sunt. Vă las pe voi să vorbiți, că și așa o faceți prea bine. Sunt fericit cu hat-trick-ul, vreau doar să-mi ajut echipa”, a spus Kylian Mbappe, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

???????? Mbappé: “Last summer trouble now forgotten? I focus on playing football as there are already too many rumours… ”.

“I let you speak about other things, you do it well”.

