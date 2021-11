Intrare criminală a lui Navas: a primit direct roșu! Neymar a fost schimbat și a reacționat nervos în fața lui Pochettino

PSG a rămas în zece oameni după o intrare criminală a lui Keylor Navas în urma căreia a primit direct cartonaș roșu.

Mauricio Pochettino a fost nevoit să facă anumite schimbări, iar fotbalistul pe care l-a scos de pe teren a fost Neymar, sper dezamăgirea acestuia.

Sergio Rico a intrat în poartă în locul lui Keylor Navas, iar cel sacrificat din primul "11" a fost brazilianul Neymar. Acesta nu și-a scos dezamăgirea, așa cum s-a putut observa și în cadrele surprinse de camerele de filmat.

Neymar didn't look too happy about being subbed off ???? pic.twitter.com/HdQOjDzGVr