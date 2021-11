Imaginile care ar fi părut imposibile acum un an: primul antrenament pentru Messi și Sergio Ramos la PSG

Sergio Ramos s-a recuperat după o accidentare care l-a ținut departe de teren din primăvară și a efectuat primul antrenament colectiv alături de starurile de la PSG.

Revenit de la acțiunea naționalei Argentinei, Lionel Messi a revenit la antrenament, iar argentinianul și ibericul, rivali istorici în Spania, au efectuat prima ședință de pregătire împreună, înaintea meciului din campionat, cu Nantes.

Lionel Messi and Sergio Ramos in PSG training together for the first time ???? pic.twitter.com/RnG4rqfYwa