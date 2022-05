Fanii lui Etienne n-au putut trece prea ușor peste prima retrogradare după 19 ani, și au invadat terenul imediat după ultimul penalty, care a asigurat revenirea lui Auxerre în primul eșalon și retrogradarea unui club cu o istorie bogată, cu titluri cucerite între 1957 și 1981.

Câțiva dintre fotbaliștii lui Etienne au reușit să fugă de furia fanilor, direct pe tunelul care duce spre vestiare. Jucătorii care nu au mai apucat să fugă au fost apărați de forțele de ordine.

Imaginile au ajuns virale în toată lumea, mai ales că mai mulți ultrași din peluză au aruncat cu torțe spre banca tehnică a favoriților, dar și spre tunel.

Scenes at St Etienne, following the club being relegated: pic.twitter.com/jFSKRIHsqB

All kicking off after Saint Etienne are relegated from Ligue 1 ???? pic.twitter.com/T9cOT7m7O1