Situația unui jucător de la OGC Nice necesită intervenția poliției și a pompierilor. Gimnaziul a anunțat că va amâna o conferință de presă programată pentru această vineri la începutul după-amiezii.

Există o mare îngrijorare în această vineri în jurul unui jucător de la OGC Nice. Alexis Beka Beka, situat pe marginea unui pod de pe autostrada A8, ar fi amenințat că se va sinucide. O intervenție a poliției, jandarmeriei și pompierilor este în curs de desfășurare în această vineri, după cum a dezvăluit Nice-Matin .

???? ????????????????????????????????: An OGC Nice player is threatening to commit suicide.

The unnamed professional player is standing on the Magnan viaduct, 100 metres above the ground and is threatening to jump.

According to reports in France, the player in question is suicidal following a… pic.twitter.com/L0lSv8ztmT