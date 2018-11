FOOTBALL LEAKS | Dezvaluirea MACABRA facuta despre transferul lui Mbappe la Monaco! Ce se intampla daca jucatorul francez MOARE

Cei de la PSG au cerut o clauza socanta in contractul cu AS Monaco.

Documentele obtinute de Mediapart dezvaluie noi informatii despre transferul lui Kylian Mbappe de la AS Monaco la Paris Saint-Germain. Dupa ce au dezvaluit cererile atacantului de 19 ani, o parte dintre acestea fiind refuzate de catre PSG, acum apar noi informatii despre negocierile dintre Monaco si PSG.

PSG s-a inteles cu Monaco pentru ca jucatorul sa fie cedat sub forma de imprumut cu o clauza de cumparare obligatorie in valoare de 145 de milioane de euro, restul de 35 de milioane de euro reprezentand un bonus in cazul in care PSG ii prelungeste contractul sau il vinde pe Mbappe. Desi s-a crezut ca varianta imprumutului a fost aleasa pentru ca PSG sa nu aiba probleme cu Fair-Play-ul Financiar, adevarul este altul - Monaco a dorit acest lucru pentru a evita anumite taxe!

Monaco ar fi trebuit sa plateasca 16.5 milioane de euro catre Stat. PSG a acceptat imediat varianta iar plata urma sa fie facuta pe o perioada de 4 ani iar in afacere urma sa fie inclus un jucator evaluat la 40 de milioane de euro. Monaco il voia pe Draxler, PSG il oferea pe Lucas Moura. Insa cei de la Monaco aveau deja ocupate locurile pentru non-europeni. Astfel, Monaco a oferit un ultimatum: 180 de milioane de euro bani cash. Cei de la PSG au cerut ca in contract sa fie incluse anumite detalii socante: daca Mbappe suferea o accidentare grava sau murea in perioada in care era imprumutat la PSG, Monaco nu primea nimic! Astfel, s-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro pe loc, 3 transe in valoare totala de 115 milioane de euro ce vor fi platite pana in 2020, plus 35 de milioane bonusuri. Insa nici varianta aceasta nu a fost cea finala pentru ca taxa ce ar fi trebuit sa fie platita de Monaco era de 10 milioane de euro iar Monaco a refuzat.

Astfel, pe 30 august, s-a ajuns la acordul final - 90 de milioane de euro platiti in iulie 2018, 55 de milioane de euro in vara lui 2019 si bonus de 35 de milioane de euro. Cum imprumutul jucatorului din 2017 era fara bani, Statul Francez nu a mai primit nimic! Cei de la PSG si-au trimis reprezentantii la Clairefontaine unde Mbappe se afla in cantonament cu nationala, selectionerul Didier Deschamps i-a permis 30 de minute libere pentru a semna contractul iar afacerea a fost finalizata cu 10 ore ramase din perioada de transferuri.