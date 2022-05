Doar un jucător de la PSG a știut de prelungirea înțelegerii cu Mbappe. Când a fost anunțat și Mauricio Pochettino vestea

Aproape transferat la Real Madrid după încheierea sezonului competițional, atacantul de 23 de ani a dezvăluit înaintea ultimului meci din campionat că și-a prelungit înțelegerea cu PSG pe următorii trei ani.

"Este încântător să contiui aici. Să râmăn aici! Parisul este casa mea! Sper să fac ce iubesc cel mai mult, să joc fotbal și să câștig trofee", a spus Mbappe în uralele publicului, înainte de meciul cu Metz.

Pochettino:"Doar Hakimi știa dinainte"

Într-un interviu acordat pentru El Partidazo de COPE, Mauricio Pochettino a dezvăluit informații noi despre ziua în care a fost anunțată prelungirea înțelegerii dintre PSG și Kylian Mbappe.

"Nu am fost surprins de decizia lui Mbappe. Aveam încredere că nu se hotărâse deja și că va fi de ultim moment. În mod oficial am aflat cu o jumătate de oră înainte de meci. Mi-a spus președintele. Evident că cei de la Real Madrid sunt dezamăgiți.

Cei din vestar au aflat tot atunci. Doar Achraf Hakimi știa dinainte", a declarat Mauricio Pochettino pentru El Partidazo de COPE.

Kylian Mbappe, transferat de PSG în 2017, de la AS Monaco, a strâns până în prezent 217 meciuri, 171 de goluri și 87 de pase decisive. Cotat la 160 de milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, atacantul are în palmares, printre altele, o Cupă Mondială și o Ligă a Națiunilor cu naționala Franței, dar și cinci titluri în Ligue 1 (patru cu PSG și unul cu AS Monaco).