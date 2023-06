Dat ca și transferat de Real Madrid, Kylian Mbappe a rupt tăcerea: ”Am doar o opțiune”

După ce s-a zvonit că va pleca la Real Madrid, deoacere PSG ar vrea să obțină o sumă de bani de pe urma starului francez, Mbappe a lămurit totul în cadrul unei conferințe de presă.

Atacantul se gândește la următorul sezon, în care va îmbrăca tricoul lui PSG, în ciuda celor apărute în spațiul public. Parizienii ar vrea să-l convingă pe Mbappe să semneze un nou angajament, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, ar urma să-l vândă la o altă echipă.

”În acest moment, am doar o opțiune: să rămân la PSG. Plănuiesc să fiu aici când începe sezonul”, a spus Mbappe.

???? Kylian Mbappé: “At the moment, I’ve only one option: staying at PSG. I plan to be there when the season starts”. #PSG pic.twitter.com/24IM0ESI2m