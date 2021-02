Cu ce star de la PSG a facut schimb de tricou Alex Dobre dupa meciul lui Dijon! "Mi-au zis ca sunt un jucator foarte bun!"

Alex Dobre, jucator roman legitimat la Dijon, a jucat 30 de minute in partida pierduta categoric cu PSG, scor 4-0.

Extrema stanga a fost introdusa in minutul 61, cand echipa din Paris avea deja un avantaj de 3 goluri dupa reusita lui Moise Kean si dubla lui Kylian Mbappe. Scorul final a fost 4-0, Danilo reusind sa marcheze cu 8 minute inainte de fluierul final.

Dobre a aratat maturitate in joc, a incercat mai multe actiuni individuale si a afost aproape sa ofere o pasa de gol in finalul meciului, dar sutul coechipierului Bersant Celina a fost respins de Navas.

La sfarsitul meciului, romanul a facut schimb de tricou cu aparatorii lui PSG: Presnel Kimpembe si brazilianul Marquinhos.

"M-am simtit excelent, sunt fericit ca am intrat foarte bine. M-am gandit ca trebuie sa-mi fac treaba individual, sa iau actiuni, sa driblez, sa pasez, chiar daca era 3-0 cand am intrat. Am fost aproape si de assist. Am simtit ca am spatii, ca pot sa driblez. In prima parte au facut un pressing foarte bun, au accelerat serios ca sa marcheze, iar dupa cred ca s-au mai relaxat

Am luat tricou de la Kimpembe si Marquinhos, de la ambii fundasi centrali. Mi-au zis ambii: 'You are a very good player, keep going' (Esti un jucator foarte bun, continua tot asa). Am facut schimb cu Marquinhos, iar Kimpembe, care promisese initial, i l-a dat unui prieten. I-am zis ca e ok, dar a venit cu tricoul la vestiar.", a declarat Dobre pentru Digisport.

Dijon este pe locul 20 in Ligue 1, cu 15 puncte, fiind la 8 puncte de locul care merge la baraj. Alex Dobre a jucat pana in acum 17 meciuri pentru francezi, in 4 dintre ele fiind titular.