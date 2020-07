"Cine ar fi zis ca un sex oral te va aduce unde esti acum?!' Toata lumea se astepta ca Wanda sa ia foc, dar raspunsul sau i-a lasat masca pe toti! Ce a putut sa spuna

Wanda Icardi e din nou in centru atentiei dupa o replica pe care i-a dat-o pe instagram unui urmaritor de-al sau!

La o imagine din Paris, Wanda a alaturat comentariul "Fatuca mea inocenta". Un follower i-a lasat un comentariu rautacios, pe care l-a scris atat in spaniola, cat si in italiana.

"Cine ar fi crezut ca un sex oral te va aduce unde esti acum?", i-a transmis un tanar.

Wanda a reactionat imediat, atragandu-si mii de like-uri si comentarii pozitive: "Doar unul? O fac in fiecare noapte. De ce nu incerci si tu?"

Wanda e urmarita de peste 6,5 milioane de oameni pe instagram. Poza de pe Champs Elysees a fost apreciata de peste 220 000 dintre ei!

Sotia lui Icardi a revenit la Paris pentru a fi alaturi de sotul sau in finalul sezonului. PSG tocmai a castigat Cupa Frantei, dupa 1-0 in finala cu St Etienne. Pentur milionarii Parisului urmeaza jocurile din Champions League, in luna august.