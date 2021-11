BREAKING NEWS | Accidentare horror pentru Neymar! Brazilianul poate fi OUT pentru o perioadă lungă! Reacția jucătorului + Mesajul lui Pele 

17:20 Neymar a postat pe contul de Instagram prima reacție după accidentarea dură suferită.

„Trebuie să îmi revin, din păcate astfel de lucruri fac parte din viața unui atlet. Acum trebuie să ridicăm capul și să mergem înainte! Mă voi întoarce mai bun și mai puternic”.

Pele a reacționat și el la postarea jucătorului de la PSG, postând un mesaj de încurajare pentru fotbalist: „Eu știu cât de mare este perseverența ta. Vei trece cu bine peste această provocare. Te voi sprijini întotdeauna, băiete. Domnul să te binecuvânteze în fiecare zi!”

Brazilianul, care a marcat un gol în prima repriză, anulat pentru ofsaid, a fost faultat dur de un adversar în finalul partidei. Acesta nu a mai putut continua meciul și a fost înlocuit de Dina, în minutul 88.

Din reluări se poate vedea cu Neymar a încercat să sară peste adversar, a ”aterizat” pe piciorul acestuia și a călcat strâmb, chiar sub ochii arbitrului.

Neymar a zbierat de durere și a fost transportat cu targa, cel mai probabil, direct la spital.

PSG a ”tremurat” în deplasarea de la Saint Etienne. Bouanga a deschis scorul pentru gazde, iar Marquinhos a restabilit egalitatea din assist-ul lui Messi.

Tot Messi a pasat decisiv și pentru reușitele din partea secundă, semnate de Di Maria și Marquinhos. Parizienii rămân pe primul loc în Ligue 1, cu 40 de puncte, la 14 puncte distanță de locul doi, ocupat de Nice.

