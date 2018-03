Anunt de ultima ora despre Neymar la Paris! "Am vorbit cu el, se intoarce!" Cand poate reveni pe teren

PSG a primit vesti de la Neymar!

Superstarul brazilian, aflat in convalescenta in Brazilia dupa operatia suferita la piciorul drept, va reveni in 2-3 saptamani la Parisa, a anuntat antrenorul Unai Emery.

''Am vorbit in aceasta saptamana cu el. Este bine, linistit. Va reveni in 2-3 saptamani la Paris'', a declarat Unai Emery.

Neymar, 26 ani, s-a accidentat pe 25 februarie in meciul cu Marseille (3-0) din Ligue 1 si a ratat meciul retur cu Real Madrid (1-3) disputat pe 6 martie in optimile Ligii Campionilor. Starul de la PSG a fost operat pe 3 septembrie de medicul nationalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, care a apreciat indisponibilitatea atacantului intre doua luni si jumatate si trei luni.

Daca lucrurile vor decurge bine in privinta recuperarii sale, Neymar intentioneaza sa revina in Franta la finele lunii aprilie si ar putea evolua in ultimele trei etape din Ligue 1, in care va intalni PSG urmeaza sa intalneasca echipele Amiens, Rennes si Caen.

De asemenea, atacantul spera sa poata disputa si finala Cupei Frantei, care va avea loc in data de 8 mai, pe Stade de France, in cazul in care parizienii vor reusi sa se califice in ultimul act, dupa semifinala cu Caen, programata peste trei saptamani.