Universitatea Craiova e ultima echipă pe care a antrenat-o fostul selecționer Victor Pițurcă.

„Echipa lui Rotaru a rămas la ecelași nivel care i-am zis eu că este. Se plângeau jucătorii că au trei antrenamente pe zi, dar în acel an s-au bătut pentru campionat. Și nu a lipsit mult să câștige.

Cum să mă sune pe mine cineva de la Craiova să-mi ceară ajutorul? Nici nu văd vreun motiv să mă sune cineva.

Nu mă interesează în momentul de față nicio echipă din România. Dacă am o echipă care să câștige campionatul și să te lupți pentru grupele Ligii Campionilor, atunci asta da. De asta am și mers la Craiova atunci, dar am văzut că nu se poate și m-am retras”, a spus Victor Pițurcă.

Pe locul patru în campionat, Craiova a fost la câteva secunde de o înfrângere rușinoasă în Cupă, la Tunari. S-a încheiat 1-1.

„Am văzut meciul de Cupă cu Tunariul. Să joci în asemenea maniera, nici mie nu-mi venea să cred”, a mai spus „Piți”.

Cu Papură antrenor, după plecarea lui Laurențiu Reghecampf, Universitatea Craiova nu mere prea bine nici în campionat. Oltenii au călcat pe bec în etapa a zecea când au făcut doar egal, scor 1-1, pe terenul lui „U” Cluj.