„Stăteam la stadion! Bătea vântul în cameră!” Dezvăluirile lui Florin Gardoș despre fostul club

Fostul fotbalist a trecut de-a lungul carierei pe la cluburi importante din România, însă a evoluat și în Premier League, la Southampton. Florin Gardoș și-a început cariera la Someșul Satu Mare, oraș din care este originar, iar în 2006 a fost transferat de Concordia Chiajna, în schimbul a 15.000 de euro.

Patru ani a petrecut la gruparea ilfoveană, fiind ulterior transferat de FCSB, care a plătit 150.000 de euro în schimbul său. După alți patru ani, Southampton l-a cumpărat cu 6.8 milioane de euro și a rămas în Premier League până în februarie 2018 când a fost împrumutat la Unviersitatea Craiova, unde s-a și transferat în iulie 2018, după ce a rămas liber de contract.

Amintirile lui Florin Gardoș din perioada petrecută la Concordia Chiajna

Fostul fundaș și-a reamintit recent, invitat în cadrul unui podcast, despre perioada petrecută la Chiajna, dezvăluind care erau condițiile jucătorilor care stăteau la stadion.

„La Chiajna stăteam la stadion atunci. Aveam o cameră care nu avea mai mult de 12 metri pătrați, eram și doi, patul colegului era lipit de perete, eu stăteam în cealaltă parte. Era din lemn făcută clădirea respectivă, nu avea izolație, efectiv dimineața când răsărea soarele bătea printre lemnele alea sau când era vânt, iarnă, se auzea cum venea vântul prin lemne.

Dar nu îmi păsa, aveam 19 ani, câștigam 1.000 de euro pe lună, în 2008. Ce îmi păsa mie de alea? Sunt bani și acum. Nu mai plăteam chirie, aveam o masă acolo, era așa și așa, dar măcar o dată pe zi puteam mânca acolo, nu aveam niciun stres”, a povestit Florin Gardoș pentru UN PODCAST cu Geanina Iacob.

În ianuarie 2019, Gardoș a fost împrumutat de gruparea din Bănie la Poli Iași, iar apoi, în august 2020 a semnat cu Academica Clinceni, de unde s-a și retras.

14 prezențe în naționala României a bifat Florin Gardoș în carieră.

Cum a obținut Florin Gardoș un salariu mai mare la FCSB: „Nu am dormit toată noaptea”. Ce i-a spus lui Gigi Becali și cum i-a răspuns patronul

Timp de doi ani, Florin Gardoș a avut un salariu de 5.000 de euro lunar la formația „roș-albastră”, iar când a venit momentul în care i-a cerut lui Gigi Becali mai mulți bani, 10.000 de euro mai exact, fostul jucător a avut mari emoții.

„Cu o zi înainte să plecăm în cantonament, ne-a chemat nea Gigi la palat. Ne-a luat cu 'bine ați venit sergenții mei!'. Și am zis că acum e momentul, știam că voi merge la palat. Nu am dormit toată noaptea gândindu-mă cum să-i spun, că nu știi cum o ia, poate zice că nu-i convine și spune 'pleacă bă de aici, ce vrei tu salariu mai mare'. Și am stat toată noaptea să mă gândesc, îmi făceam filme, ce argumente să-i dau.

A venit ședința și zic la final 'nea Gigi, mai rămâneți două minute să vă zic ceva?' 'Da, tată!' 'Uitați, sunt de doi ani la echipă, am jucat la națională și sunt tot cu salariul de 5.000 de euro pe lună. Vă rog, puteți să-mi măriți la 10.000?' Stă așa o secundă, pauză: 'Băi, tată, scuză-mă, n-am știut, de luna viitoare intri cu 10.000'”, a spus Florin Gardoș la „UN PODCAST cu Geanina Iacob”.