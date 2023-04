„Portarul fusese eliminat, iar cel care a intrat nu putea mișca o mână!” Mihai Stoica, despre „cel mai nebun meci din carieră”

Mihai Stoica a fost președintele Oțelului Galați din februarie 1992 până în iunie 2002, când a preluat funcția de director executiv la fosta Steaua, actuala FCSB. Din 2004 a devenit manager general, iar în mai 2007 și-a dat demisia după mai multe discuții în contradictoriu cu Gigi Becali și a semnat cu Unirea Urziceni pe o perioadă de trei ani.

A fost director sportiv la FCSB din august 2016 până în august 2019, iar în octombrie 2020 a revenit în funcția de manager general al echipei. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre „cel mai nebun meci” pe care l-a trăit în carieră și a relatat un episod din 1996, când era la Oțelul Galați.

Cel mai nebun meci din cariera lui Mihai Stoica

Meciul respectiv a fost unul între Oțelul și Rapid, în Giulești, când gălățenii au reușit să întoarcă rezultatul după ce Rapidul a condus cu 3-1.

„Am avut rezultate foarte bune în Giuleşti, cu toate echipele cu care am fost. Şi cu Oţelul, 4-3. Cel mai nebun meci din cariera mea. A fost 3-1 pentru Rapid, am rămas în 10. Fusese eliminat portarul şi a intrat în poartă Arcanu invalid. Nu putea să mişte o mână.

Chiriţă s-a prins şi la fiecare fază intra în el. Arcanu se albea la faţă şi se trântea pe jos. Era 1997. Am sunat la combinat şi le-am zis: suntem în 10 şi cu portarul infirm. Este posibil să luăm opt. Să nu ia măsuri, că pe vremea aia era lumea nervoasă rău de tot. Şi am bătut 4-3. Am marcat nişte goluri... nu există aşa ceva”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.