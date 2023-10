„Păi mi-e mie frică de Mitică?” Porumboiu i-a dat replica lui Dragomir, după ce a fost amenințat de fostul șef al LPF

Fostul conducător al FC Vaslui l-a invitat pe Dumitru Dragomir să spună tot ce știe despre el, subliniind faptul că acesta nu-l are cu nimic la mână.

„Mie nu mi-a zis nimeni să tac. Nu are ce spune despre mine, numai minciuni, numai invenții, mă și distrează. Eu nu mă tem de nimeni. Nu poate să-mi spună să tac, chiar îl invit să zică ce are de spus.

A scris o carte, eu îi zic de bucate, în care povestește despre mine. Că am mâncat eu 2 ligheane de cremvurști? Păi, eu nu am mâncat de la nimeni, nu mi-a plătit nimeni masa. Ce sunt pomanagiu? Am fost la el la hotel, dar am plătit.

Păi mi-e mie frică de Mitică? Vin în București și mă plimb la pas cu joben, cum să nu mai ies eu pe stradă din cauza lui? Minciuni și vrăjeli, la fel ca chestia cu imoralitatea mea”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit iAMSport.

Dumitru Dragomir, fost jucător de fotbal, a deținut roluri importante în lumea fotbalului și în arena politică. El a fost președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România între anii 1996 și 2013, și a servit ca deputat pentru PRM în perioadele legislative 2000-2004 și 2004-2008.

Adrian Porumboiu, născut pe 27 septembrie 1950 în Buzău, a fost arbitru internațional. El a fost și observator federal, economist, iar în momentul de față este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din estul României. După retragerea din arbitraj, Porumboiu a avut o implicare semnificativă în lumea fotbalului, investind la FC Vaslui.