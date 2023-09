Meciul din Gruia a avut două faze controversate. Prima, în minutul 32, când portarul Sava a părut să îl împiedice pe Musi în momentul în care s-a ridicat de pe gazon după o respingere. A doua fază s-a petrecut în minutul 48, când, tot după un corner, Ajeti l-a faultat clar în propriul careu pe Pedro Justiniano. Istvan Kovacs nu a dictat lovitură de pedeapsă la nicio fază, deși a recunoscut ulterior că ar fi trebuit.

La trei zile după meci, centralul din Carei a fost delegat la meciul dintre Damac FC și Al Hilal, stârnind numeroase reacții, în contextul în care delegarea a venit după meciul pe care l-a condus dezastruos. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost întrebat despre cazul arbitrului și a oferit un răspuns amplu în acest sens.

Răzvan Burleanu: „Un fotbal fără greșeli din partea arbitrilor ar fi un fotbal ideal!”

Oficialul FRF a făcut și precizări în cazul delegării lui Istvan Kovacs în Arabia Saudită, menționând că acestea sunt făcute cu câteva zile în avans și au loc datorită unui parteneriat între FRF, UEFA și Arabia Saudită.

„Nu a plecat în Arabia Saudită ca răsplată a non-performanței din țară. În general, acordurile dintre Federații și trebuie să menționăm că atunci când vorbim despre Arabia Saudită avem și implicarea UEFA, deci practic Federația Română de Fotbal și arbitrii români sunt parte dintr-un proiect al UEFA cu Arabia Saudită. Toate delegările se fac în general cam cu 10-15 zile.

Profit de această ocazie ca să nu judecăm o delegare a unui arbitru român la un meci internațional, fie el în competiții europene, fie în altă țară care se află în parteneriat cu noi, ca o răsplată sau sancțiune. Trebuie să luăm în calcul că dacă e să ne uităm din această perspectivă, delegările se fac cu 10-15 zile înainte.

Ar trebui să apreciem declarațiile total transparente, de data aceasta, din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor și toate explicațiile care au loc. E o abordare încurajată întotdeauna în ceea ce privește activitatea arbitrilor, pentru că la finalul zilei, dincolo de aceste greșeli, pe care nu ni le dorim niciunii dintre noi, dar ele fac parte, din păcate, din această realitate fotbalistică nu doar la nivel național, ci și internațional. Altfel, un fotbal fără greșeli din partea arbitrilor ar fi un fotbal ideal.

S-au vehiculat foarte multe lucruri în presă, am văzut chiar că cineva ar fi citit de pe buzele lui Istvan Kovacs ce i-ar fi transmis unui alt arbitru. A apărut imediat înregistrarea, care e un element de transparență, cu singurață CCA va face asta și în viitor când vor fi cazuri sensibile și au reușit implicit să infirme.

În ceea ce privește celălalt subiect (n.r. acuzațiile din partea lui Gigi Becali conform cărora arbitrul ar avea apartament în blocul patronului de la CFR Cluj), menționez că e deja un proces la Comisia de Disciplină, astfel că e doar o chestiune de timp când părțile vor fi invitate pentru a proba acuzațiile și bineînțeles, Istvan Kovacs, modul în care se apără. Dacă lucrurile au fost infirmate când au apărut înregistrările comunicării dintre arbitri, sunt sigur că se vor clarifica”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Nu am făcut niciodată primul 11 al echipei naționale!”

Întrebat dacă Istvan Kovacs va mai fi delegat la alte meciuri din prima ligă, Răzvan Burleanu a oferit un răspuns pe măsură.

„Din 2014 până în prezent, ca președinte al Federației Române de Fotbal nu am făcut nicio delegare a niciunui arbitru de fotbal, nu am făcut nicio promovare a vreunui arbitru de fotbal, la fel cum nu am făcut niciodată primul 11 al echipei naționale, nu am convocat jucători. Dacă va fi sau nu delegat la un anumit meci, e o întrebare la care președintele CCA poate să răspundă.

Din punctul meu de vedere, nu există nicio problemă și chiar nu ar trebui să fie vreo problemă ca Istvan Kovacs, care e arbitrul numărul 1 în România în momentul de față să poată fi delegat la orice meci din România”, a adăugat președintele FRF.

Istvan Kovacs, după CFR Cluj - Petrolul: "A fost 11 metri și trebuia să fluier"

Centralul din Carei recunoaște acum că ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri pentru Petrolul după faultul lui Ajeti: "A fost 11 metri și trebuia să fluier", a spus centralul, pentru Gazeta Sporturilor.

Totuși, Kovacs neagă varianta lansată de președintele Petrolului, Claudiu Tudor, potrivit căreia Horia Mladinovici, arbitrul din camera VAR, i-a transmis centralului că este penalty, însă a refuzat să revadă faza sau să acorde 11 metri.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali despre Istvan Kovacs