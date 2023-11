„Facem ce spune MM Stoica şi gata!” Gigi Becali a anunțat noul titular din atacul FCSB-ului

Patronul FCSB i-a dat dreptate lui MM Stoica, managerul general al vicecampioanei, care a susținut că David Miculescu ar trebui să joace vârf impins și să înceapă meci de meci titular.

„Nu, că aşa am stabilit eu. Eu am stabilit asta, că trebuie să încercăm cu el (n.r. - cu David Miculescu atacant) acolo. Nu am o opinie diferită de Mihai Stoica.

Păi, o să-l titularizăm. O să facem ce spune MM Stoica şi gata. Nu că discipolul şi-a depăşit maestrul, dar asta este şi opinia mea. Şi a lui Pinti, şi a lui Charalambous. Deci, împreună am stabilit asta”, a declarat Gigi Becali, la Prosport.

Cifrele lui David Miculescu

În vârstă de 22 de ani, David Miculescu mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2027. Evaluat la 1 milion de euro de site-ul transfermarkt, arădeanul poate juca și vârf datorită staturii sale impresionante (1,91 m), dar și bagajului tehnic pe care îl deține.

La UTA, clubul la care s-a format, internaționalul cu 12 selecții în reprezentativa de tineret juca mai mult în extreme, așa cum a fost repartizat și la FCSB, club care a plătit pentru transferul atacantului 1,7 milioane euro.

În acest sezon, David Miculescu a jucat pentru FCSB 19 meciuri în toate competițiile. A marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.