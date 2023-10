„Este ca un magnet!” Reacția lui Cristi Borcea după ce Ionuț Lupescu a semant cu CS Dinamo

Fostul finanțator din „Groapă” este de părere că sosirea lui Lupescu la CS Dinamo va atrage după sine un val de potențiali investitori la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Am mai spus-o de atâtea ori. Revenirea lui Lupescu în fotbalul românesc este una de aur, una foarte importantă și una care va mișca foarte mult lucrurile la nivel de academie, unde Ionuț Lupescu are aptitudini extraordinare.

Vor veni foarte mulți oameni alături de el și de CS Dinamo. Este ca un magnet”, a spus Cristi Borcea, potrivit gsp.ro.

Lupescu, dorit și de „câinii” din prima ligă

Ionuț Lupescu a fost dorit și de conducătorii clubului din prima ligă, însă din câte se pare proiectul patronilor Red&White nu l-a convins pe „Kaiser”.

„Nu e vorba de vreo negociere, m-am întâlnit la stadion cu domnul Voicu și dânsul a dorit să ne cunoaștem mai mult, să stăm de vorbă. A fost o discuție mai pe repede înainte, puneți dumneavoastră ghilimelele, mi-a povestit, în general, de ce a intrat în acest proiect. Inițial, proiectul trebuia să aibă o altă față, după care, cei care ar fi trebuit să fie alături nu au mai fost și a mers singur înainte. Sunt lucruri pe care cred că le-a povestit și domnul Voicu.

E clar, se vede că domnul Voicu este pionier în de-ale fotbalului și m-a rugat să-i explic câteva lucruri: ce înseamnă Dinamo, ADN-ul lui Dinamo, ce înseamnă acest club, ca să înțeleagă ce business a luat. I-am explicat în ce constă forța acestui club și asta a fost tot, o discuție rapidă, nu are nicio legătură cu o negociere. A fost o discuție particulară, la o limonadă, nu a durat nici măcar o oră. Nu așa se fac negocierile.

I-am transmis cu sinceritate că a făcut o mare eroare atunci când a declarat, la fel ca domnul Nicolescu, faptul că legendele nu au loc în proiectul lor. Cred că și-a dat seama de greșeală. I-am spus că eu, pe lângă faptul că am jucat fotbal, am și studiat, am făcut școala, am făcut un master în relații internaționale și geopolitică, am o expertiză administrativă pe care nu o are nimeni în România fotbalistică. Asta nu înseamnă că sunt și bun.

Cred, însă, că domnul Voicu și-a dat seama de greșeala pe care au făcut-o și că, împreună cu domnul Nicolescu, au subapreciat foștii jucători de la Dinamo. Dânșii sunt oameni veniți dintr-un domeniu care nu are nimic în comun cu fotbalul și este posibil ca acesta să fie motivul acestei reacții”, a spus Lupescu, la finalul lunii septembrie, potrivit Prosport.