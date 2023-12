„Echipa mea de suflet!” Ionuţ Nedelcearu a vorbit despre posibila revenire la Dinamo

Stoperul de națională a evoluat un singur meci pentru Palermo (și atunci doar 17 minute) și este tot mai aproape de despărțirea de echipa italiană.

„Trec printr-o perioadă grea, o situaţie cu care nu m-am mai confruntat niciodată după ce am plecat din România. Vreau să joc, muncesc în continuare ca să fiu pregătit să intru în orice moment la nevoie, dar e foarte dificil din punct de vedere mental.

Am avut o discuţie cu conducerea şi la începutul sezonului, când au mai venit doi fundaşi centrali. Dar ce contează acum e doar că nu sunt folosit, iar asta m-a costat deja pierderea naţionalei. Nu am mai fost la ultimele acţiuni şi normal că există o frustrare fiindcă am ratat partea finală, decisivă, a campaniei. Dar n-am ce să fac, era firesc să nu mai fiu chemat dacă n-am mai evoluat la club.

Nedelcearu, nesigur în privința unei reveniri la Dinamo

Nu pot spune nici da, nici nu (n.r - despre o revenire la Dinamo). Palermo mai are de disputat două meciuri până la finalul anului şi apoi vom vedea ce e de făcut. Sigur, Dinamo rămâne echipa mea de suflet, va fi oricând o opţiune, dar deocamdată nu e momentul deciziilor. Sincer, nu mă gândesc încă la nicio ofertă”, a spus Ionuţ Nedelcearu, potrivit Fanatik.

Ionuț Nedelcearu a adunat 38 de partide pentru Palermo, cu care a semnat în vara anului 2022.

În acest sezon a jucat într-un singur meci, cu Venezia (3-1), când a intrat în ultimele 17 minute.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Nedelcearu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Component al generației U21 care a scris istorie la Campionatul European din 2019, Ionuț Nedelcearu se poate lăuda cu 25 de selecții la naționala României. În ultimii doi ani a evoluat în Serie B, pentru Crotone și Palermo, iar acum speră la promovarea în Serie A cu actuala sa echipă.

Nedelcearu a făcut junioratul la Dinamo. A fost promovat la prima echipă în 2013, iar în 2018 a prins primul său transfer în străinătate, în Rusia, la Ufa, pentru 750.000 de euro.

„Am crescut la Dinamo și am devenit fotbalist profesionist în acel tricou. Faptul că îi văd pe penultimul loc în clasament mă întristează foarte tare, dar mai este jumătate de campionat de jucat, mai este timp suficient pentru a reacționa și aurca în clasament”, spunea Nedelcearu, în luna noiembrie, într-un interviu pentru SPORT.RO.