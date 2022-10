Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre situația fotbalului românesc, care nu se mai întâlnește cu performanțele de câțiva ani buni. Dragomir a comentat inițial meciurile din UEFA Europa Conference League și a spus că FCSB va avea dificultăți în meciul de pe teren propriu cu Silkeborg, în ciuda faptului că vor fi folosiți jucătorii de bază.

Dumitru Dragomir, reacție dură: „Nu putem fugi, nu știu ce dracului au!”

Totodată, fostul șef LPF a comentat care sunt marile probleme ale fotbalului românesc, punctând că totul pleacă de la pregătirea și instruirea copiilor. Dumitru Dragomir consideră că lipsa antrenorilor la nivel de copii și juniori influențează situația în care a ajuns fotbalul din România, dar și pregătirea precară pe care jucătorii o fac.

Dumitru Dragomir a oferit și un exemplu, spunând că cel mai bun jucător al României, Nicolae Stanciu (29 ani), evoluează în China, făcând o paralelă când România avea mulți jucători care activau la echipe importante din Europa.

„Convingerea mea este că jucăm cu două echipe destul de ușoare. Asta a Stelei (n.r. FCSB) nu e ușoară, părerea mea e că e greu să câștige și cu echipa bună. Dacă vor câștiga, înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Dacă nu, iar trebuie să o ia de la capăt.

Noi nu prea mai putem să schimbăm foaia complet. În primul rând, nu putem fugi, nu știu ce dracului au, ori pregătirea nu se face bine, ori nu putem. De la copii și juniori se pleacă greșit, uitați-vă cum aleargă ceilalți din Europa, de aici să plecăm. Așa, cu mingea mai știm, dar când trebuie să ai forță, să câștigi duelurile, să ai 60-70% câștig, atunci poți să ai pretenții.

Mai e o problemă, cel mai bun jucător al țării noastre joacă în China. Când aveam rezultate, aveam 14 jucători în cele mai tari campionate ale lumii, acum nu avem niciunul, avem un portar care a greșit non-stop și în rest slabi. Mai avem unul doi care e ba rezervă, ba accidentat. Deci avem cel mai bun jucător din campionat care joacă în China, ce pretenții să mai avem?

Se lucrează fără cap, să fie foarte clar. De la copii și juniori nu mai avem antrenori, e o lipsă de antrenori în țară la centrele de copii și juniori ce nu s-a pomenit. Când au venit francezii și au dat niște teste la echipa națională, 4-5 au putut să treacă testul, știți ce înseamnă asta? O nenorocire!

Când îi dai 30 de milioane vechi pe lună și vrei să stea 8 ore în ploaie, vânt, îl doare la bască. Când are 100-150 de milioane și îi tai 60 de milioane dacă a întârziat 5 minute, să vezi cum îl doare. Nu avem pregătirea necesară pentru creștere de copii și juniori. Am văzut toate meciurile naționalei de la 14 ani la 21 de ani, unele la televizor, celelalte pe viu. Nu am văzut pe nimeni acolo, niciun conducător, niciun antrenor, nimeni din țară.

Era o diferență între noi și lituanieni de exemplu, pe care nu am putut nici pe ăia să îi batem. La o echipă unde s-au obținut rezultate. Suntem la pământ”, a declarat Dumitru Dragomir la PRO Arena.