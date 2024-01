„Cea mai bună decizie!” Elias Charalambous le dă peste nas contestatarilor

La finalul partidei, Elias Charalambous a ținut să sublinieze faptul că rezultatul din meciul cu UTA a arătat că decizia de a reveni în România cu doar o zi înainte de meciul cu UTA s-a dovedit a fi una bună, deoarece în felul acesta echipa a avut mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti în cele mai bune condiții.

FCSB s-a aflat într-un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia) în perioada 8-21 ianuarie.

„Multă lume a spus că am făcut o greșeală să venim cu o zi înainte de meci și de asta am spus că din punctul meu de vedere am luat cea mai bună decizie.

Nu e pentru că am câștigat astăzi, doar că am considerat că a fost cea mai bună decizie să ne antrenăm acolo în cele mai bune condiții”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului cu UTA Arad.

Etapa următoare, FCSB se va deplasa la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, programat duminică, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

FCSB - UTA 4-0

Golurile partidei au fost marcate de Darius Olaru (20', 22', 66') și David Miculescu (82'). În urma victoriei de pe Arena Națională, FCSB s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului Superligii.

FCSB: Târnovanu - V. Creţu (Pantea 46), Dawa, Ngezana, Radunovic (Panţîru 89) - Lixandru, Ad. Şut, Olaru (Compagno 76) – Luis Phelipe, Al. Băluţă (Miculescu 76), Oct. Popescu (Baba Alhassan 76). ANTRENOR: Elias Charalambous.

UTA Arad: Kucher - Căpuşă (Stolnik 46), Conte, Benga, Micovschi - A. Lopez (Stahl 58), Marcelo Freitas - R. Pop (A. David 46), Fabry (Diogo Rodrigues 46), Omondi – Luckassen (Cooper 67). ANTRENOR: Mircea Rednic.