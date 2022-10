Bănel Nicoliță (37 ani) este un personaj emblematic în istoria Stelei București (n.r. actuala FCSB). Fostul internațional român a jucat 6 sezoane și jumătate pentru clubul patronat de Gigi Becali (64 ani), în care a câștigat două campionate, o Cupă a României și o Supercupă.

Bănel Nicoliță și-a îndeplinit visul la Steaua

Fostul număr 16 al roș-albaștrilor a dezvăluit că și-a dorit de copil să joace pentru gruparea din Ghencea. Atât de mult încât își scria numele lui Marius Lăcătuș pe singurul tricou bun pentru școală pe care-l avea.

„Pentru mine înseamnă totul, pentru că, așa cum v-am spus, am crescut cu ei și visul meu s-a îndeplinit când am ajuns să fiu antrenat de Marius Lăcătuș.

Pentru că mi-am dorit așa de mult să ajung la Steaua, dar aveam aceeași posibilitate să nu ajung. Pentru că până la urmă e doar un vis, crezi într-un vis, poți să ajungi să joci la Steaua, să-l întâlnești pe nea Marius Lăcătuș, să-ți fie antrenor și așa mai departe. Dar îmi scriam tricourile cu pixul. Aveam un singur tricou cu care mergeam la școală, peste tot cu el am mers 3 luni. Mă certa maică-mea: 'Băi, ăsta e tricoul de școală. Cum l-ai desenat?' / 'Mamă, știi ceva? E tricoul meu. Eu pe omul ăla îl iubesc, îmi place, eu vreau să fiu ca Marius Lăcătuș, să fiu rău pe teren'. Și așa am devenit. Cred că am fost un jucător foarte agresiv, nu am lovit pe nimeni, dar prin calitățile mele asta s-a dovodit. Am dat totul pe teren, pentru mine Steaua înseamnă tot”, a declarat Bănel Nicoliță la „40 de întrebări, cu Denis Rifai”.

Bănel Nicoliță, amintiri de la prima vizită medicală la Steaua București

„Să vă povestesc ceva bestial, în premieră, de la vizita medicală! Nici nu știam cum să mă duc îmbrăcat. M-am dus în pantofi d-ăia întorși, în cămașă, cu geacă de piele, pantaloni de stofă. Am zis să mă duc frumos îmbrăcat, însă geaca era cu două numere mai mari. Era a fratelui meu. Când am ajuns acolo, toți erau în trening…

Am dat noroc cu fiecare, eram transpirat tot. Fiind brunețel, nu s-a văzut când m-am înroșit. Eram varză! În fine, a venit doctorul să-mi iau dosarul. 'Ce dosar să-mi iau?!'. Eu nici nu știam. Era prima mea vizită medicală. 'Du-te, bă, ia-ți dosarul de la doamna de acolo și mergi în fiecare cabinet!'. Vai de capul meu… Ajung la inimă. Zice: 'Dezbrăcați-vă!'. Am dat proba la bicicletă în pantofii ăia, în pantalonii de stofă și în cămașă! Acum după mulți ani chiar nu e o rușine...” a spus Bănel Nicoliţă pentru gsp.ro.