„Aveam apă caldă pentru că eram prieten cu primarul!” Reacția lui Florentin Petre după despărțirea de Dacia Unirea Brăila

Atât antrenorul și staff-ul său, cât și întreg lotul de jucători au fost dați afară de la Dacia Unirea Brăila, după rezultatele din acest sezon din Liga 2. Singurii jucători rămași sunt cei crescuți local, iar ulterior la echipă urmează a fi aduși tot astfel de jucători.

Promovată în acest sezon în a doua ligă, Dacia Unirea se află pe ultimul loc în clasamentul Ligii 2, iar după despărțirea de club, Florentin Petre a vorbit despre situația în care s-a găsit.

Florentin Petre: „Jucătorii s-au supraevaluat!”

„Dacă nu ai bani, nu ai condiții, e greu să reziști, dar apoi să faci performanță. Nu am fost dat afară, fiecare jucător avea o clauză că dacă nu se ajunge la obiectiv, se reziliază contratele. Iar eu, dacă nu am jucători, cred că e normal să merg și eu pe drumul meu. Am făcut o performanță frumoasă, am reușit o promovare din Liga 3, am păstrat aceiași jucători, dar nu am reușit să menținem aceleași rezultate, cu toate că am avut și ghinion, trebuia să avem cel puțin 9-10 puncte în plus.

Sunt foarte mândru de ce am reușit să realizez, cu lucruri minime am scos maximum. Jucătorii s-au supraevaluat, am creat un grup bun, dar fără o infrastructură, fără un teren de antrenament nu poți să faci față celeorlalte echipe care au un buget de 1 milion - 1 milion și jumătate în sus. Nu mai zic de celelalte echipe, care au un buget de pe altă lume”, a declarat Florentin Petre pentru PRO X.

„Aveam apă caldă pentru că eram prieten cu primarul!”

Antrenorul a oferit și detalii despre ce se va întâmpla cu echipa, dar și despre lucrurile cu care s-a confruntat în perioada petrecută pe banca tehnică, în special în acest sezon, când echipa s-a chinuit pentru a ține pasul cu nivelul ligii secunde.

„Nu mai sunt bani. Fără bani nu poți să faci nimic. O să respecte competiția în continuare, cu jucători locali, cu toate că, din punctul meu de vedere, va fi foarte greu. Nu știu cine va veni și va risca să antrenze cum am făcut eu acolo. În momentul în care se desființează mergi direct în Liga 5 și pierzi 2-3 ani pentru ce. O să meargă în continuare în Liga 2 și la tot ghinionul ăsta, poate vine un patron din zonă și preia echipa. Nu este nimic pierdut acolo. Cu 3-4 meciuri poți ajunge undeva să te poți bate la baraj și să te poți bate de la retrogradare.

Aveam apă caldă pentru că eram prieten cu primarul. La masă nu au fost probleme. Problema a fost cu partea financiară, acolo a durut cel mai tare. O echipă care promovează trebuia să aibă 500.000 de euro în cont să o ia de la capăt, diferența este enormă între Liga 3 și Liga 2, nivelul este foarte ridicat. Buzăul, U Cluj, aveau jucători pe banca de rezerve care câștigau mai mult decât jucătorii mei de 3-4 ori.

Prin prietenia creată de mine cu diferiți primari din zonă, abia reușeam să se ne antrenăm pe niște terenuri accpetabile pentru a duce competiția la capăt, dar asta când era soare. Oamenii își protejeau și ei terenul. Nu era niciun teren sintetic”, a adăugat fostul antrenor al Daciei Unirii.