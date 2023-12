Atacantul de 26 de ani a semnat pe două sezoane și jumătate cu Rapid și a dezvăluit că a ales Giuleștiul după ce a purtat discuții cu mai multe persoate, inclusiv cu Albion Rrahmani, celălalt kosovar din lotul lui Bergodi.

„Sunt aici în sfârşit! Este o plăcere pentru mine să fiu la un club ca Rapid. Am încheiat toate lucrurile pe care le avem de făcut şi acum mă concentrez doar pe fotbal. Am primit mai multe oferte, dar cu Rapid am avut un sentiment venit din inimă că va fi o alegere bună.

Florent Hasani, noul jucător al Rapidului

Am analizat tot, am vorbit cu mai mulţi oameni, ultimul fiind Albion Rrahmani. După aceea, am luat hotărârea că aceasta este cea mai bună decizie pentru mine”, a spus Florent Hasani după ce a semnat cu Rapid.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, internaționalul kosovar a fost legitimat la echipe precum KF Vushtrria, KF Trepca 89, Diosgyor, Kfar Saba, Gyirmot și KF Tirana.

500.000 de euro este cota de piață a lui Florent Hasani, potrivit site-ului de specialitate transermarkt.com.