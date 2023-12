Omul care pretinde bani de la Rapid le plânge de milă giuleștenilor după ce aceștia au pierdut un proces de 600.000 de euro

Istoria uriașă vine la bachet cu datorii uriașe. Au simțit-o pe propria lor piele conducătorii Rapidului, care se văd nevoiți să achite suma de 600.000 de euro către Milos Pavlovic, legitimat la Rapid în perioada ianuarie 2012 - ianuarie 2013.

Impresarul Florin Manea, care se află și el în litigiu cu Rapidul a dezvăluit că regreată faptul că actuala conducere a giuleștenilor trebuie să achite datorii vechi de zeci de ani.

„Sincer îți spun că îmi pare rău că actuala conducere trebuie să plătească debite de la conducerea anterioară. De pe vremea lui Taher și a lui Copos și a lui Zotta. Nu pot să fiu fericit cu lucrul ăsta. Nu îmi convine că trebuie să plătească că până la urmă au luat-o de la capăt. E zero.

Îmi pare rău, din punctul ăsta de vedere. Nu îmi doresc asta pentru Rapid. Nu mi se pare corectă (n.r. - decizia TAS)”, a spus Florin Manea, potrivit iAMSport.

Manea, detalii despre conflictul său cu Rapid

În privința conflictului dintre el și Rapid, Manea a susținut că e a încercat să cadă la înțelegere cu oficialii din conducerea echipei din Giulești, însă nu l-a băgat nimeni în seamă, motiv pentru care a mers în instanță.

„Situația mea este alta. Eu cer niște bani pe care i-am produs eu. Adică, eu nu cer din banii Rapidului. Eu cer niște bani pe care i-am produs eu prin vânzarea de jucători. 500.000, Sefer, 4 milioane, Rareș Ilie. Sunt bani, într-un fel, aduși de mine în club. Am contribuit la aducerea lor.

Eu am proces. Am avut prima înfățișare. Avem o altă înfățișare în februarie. Mergem înainte cu procesul. Am întins o mână, am vrut să mă înțeleg.

Nu vrea nimeni să vorbească cu mine. Nu sunt rapidist destul probabil. N-a jucat tata la Rapid, are câteva meciuri jucate la Rapid. Asta mă doare.

N-o să pot să am niciodată ură pe Rapid. Indiferent cine îl conduce. Poate doar dacă îl conduce Gigi (n.r. Gigi Becali). Dar nici atunci că eu iubesc Rapidul. Nu pot să mă supăr. Asta este, mergem înainte. Le doresc tot binele din lume. Chiar vreau să câștige campionatul. An de an”, a mai spus Florin Manea.

Rapid ocupă locul patru în clasamentul Superligii, cu 33 de pucte, două mai puține decât ocupanta locului secund, CFR Cluj, și la 11 puncte în spatele liderului FCSB.